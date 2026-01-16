Ульвия Сеидмамедова: Контрактная площадь ADUA находится в зоне миграции каспийского тюленя

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Контрактная площадь блока "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA) находится в зоне миграции и кормления каспийского тюленя.

    Как сообщает Report, об этом заявила менеджер компании RSK по Азербайджану Ульвия Сеидмамедова на онлайн-встрече, посвященной программе сейсмических исследований в рамках проекта ADUA.

    Сеидмамедова напомнила, что каспийский тюлень включен в красный список Международного союза охраны природы, а также в Красную книгу Азербайджана как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

    "Общая численность каспийских тюленей вдоль побережья Каспийского моря оценивается примерно в 200 тысяч особей. Согласно оценкам, в зимний период численность тюленей вблизи зоны сейсморазведки ADUA будет минимальной, поскольку основная часть популяции в это время находится в северной части Каспия", - отметила она.

    Она добавила, что весной и осенью в период миграции число особей на данном участке возрастет, летом же возможна относительная концентрация тюленей.

    Ülviyyə Seyidməmmədova: "ADUA sahəsi Xəzər suitisinin miqrasiya və qidalanma zonasına daxildir"
    Ulviyya Seidmamedova: ADUA contract area lies in Caspian seal migration zone

    Лента новостей