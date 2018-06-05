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    "Укртранснафта" выставила на биржу 10 тыс. тонн азербайджанской нефти

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Укртранснафта" 7 июня проведет торги по продаже 10 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light.

    Как сообщает Report со ссылкой на Enkorr, об этом свидетельствует бюллетень торгов, обнародованный "Украинской энергетической биржой" (УЭБ).

    Нефть предлагается с резервуаров морского нефтяного терминала "Южный". Торги, как и раньше, будут проходить в режиме дифференциалов. Передача нефти будет осуществляется по 100% предоплате с 19 по 25 июня.

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