Украина закупила у Азербайджана сырую нефть на 310 млн долларов в прошлом году

Украина закупила у Азербайджана сырую нефть общей стоимостью 309,44 млн долларов в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной таможенной службы

Доля Азербайджана составляет 76,26% в общем объеме импорта Украины.

Украина в отчетном году увеличила импорт нефти на 3,1% (на 23,8 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 790,63 тыс. тонн. В прошлом году импортировано сырья на 405,75 млн долларов, что на 6% меньше, чем за 2018 год (431,74 млн долларов).

Из США поступило сырье на 91 млн долларов (доля – 22,43%), Казахстана – на 2,6 млн долларов (0,64%), других стран – 2,71 млн долларов (0,67%).

На экспорт Украина в 2019 году поставила 0,103 тыс. тонн нефти на 0,053 млн долларов. Весь объем был поставлен в Латвию в июне.