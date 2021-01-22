Украина закупила у Азербайджана 32 тыс. тонн битума

В 2020 году объем поставляемого на украинский рынок битума за год увеличился на 84,6%

В 2020 году Азербайджан экспортировал в Украину 32 тыс. тонн битума, что составляет 2,7% рынка битума этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении консалтинговой группы “А-95”.

В 2020 году объем поставляемого на украинский рынок битума за год увеличился на 84,6% и составил 1 млн 188,4 тыс. тонн.

Так, производство битума на украинских нефтеперерабатывающих заводах выросло на 50,3% и составило 329,7 тыс. тонн. В 2019 году этот показатель составил 219,3 тыс. тонн. Подавляющий объем обеспечил Кременчугский НПЗ "Укртранснафта", выпустивший на рынок 319 тыс. тонн продукции.

Доля украинских НПЗ составила 27,6%, импорт вырос до 72,4%. Импорт составил 860,2 тыс. тонн битума, увеличившись за год вдвое – на 427,8 тыс. тонн.

Отмечается, что основным поставщиком битума в 2020 году выступила Беларусь, откуда было поставлено 582,6 тыс. тонн или на 77% больше показателя 2019 года (253,7 тыс. тонн). Таким образом, Беларусь сохранила за собой половину украинского рынка битума (49% в 2020 году против 51% в 2019 году).

Практически втрое – с 45,2 тыс. тонн до 134 тыс. тонн – выросли объемы польских битумов, которые заняли 11% рынка (7% годом ранее).

Главным событием рынка 2020 года, по мнению экспертов "А-95", стал морской импорт битумов, что произошло впервые в истории Украины. Наибольший объем морского ресурса пришелся на Грецию - 35,6 тыс. тонн, из Азербайджана по морю было импортировано 32 тыс. тонн, из Турции - 31,1 тыс. тонн, из Италии - 19 тыс. тонн и из Испании - 10,3 тыс. тонн битумов. Всего было принято 23 танкера с битумом, морские поставки заняли 12% рынка.