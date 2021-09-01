Украина заинтересована в опыте Азербайджана в нефте- и газодобыче на море

Украинская нефтегазодобывающая отрасль является перспективной для привлечения иностранных инвестиций.
Как передает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики Украины, об этом сказал первый заместитель министра Юрий Власенко во время встречи с генеральным директором азербайджанской компании SOCAR AQS Самиром Моллаевым.
«Для Украины очень важен и ценен опыт компании SOCAR AQS в газо- и нефтедобыче, особенно на морском шельфе», - отметил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.
Представители компании SOCAR AQS, в свою очередь, выразили заинтересованность в сотрудничестве и инвестировании в различные виды добывающей деятельности - 3D-сейсмике, бурении, собственно добычи.
Стороны договорились продолжить конструктивный диалог для укрепления партнерства и учреждения совместных проектов.
Отметим, что компания SOCAR AQS была учреждена в 2007 году Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), Nobel Oil Services и Abşeron Qazma Şirkəti как совместное предприятие, оказывающее комплексные услуги по бурению и управлению скважинами. Nobel Oil Services является основным акционером SOCAR AQS.
Основной деятельностью SOCAR AQS является оказание услуг и выполнение работ по проектированию и планированию скважин, бурению нефтяных и газовых скважин, бурению наклонно-направленных скважин, бурению горизонтальных скважин, освоению скважин, капитальному ремонту скважин, забуриванию боковых стволов и бурению разветвленных скважин.