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Украина заинтересована в опыте Азербайджана в нефте- и газодобыче на море

Украина заинтересована в опыте Азербайджана в нефте- и газодобыче на море Украинская нефтегазодобывающая отрасль является перспективной для привлечения иностранных инвестиций.
Энергетика
1 сентября 2021 г. 12:01

Украинская нефтегазодобывающая отрасль является перспективной для привлечения иностранных инвестиций.

Как передает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики Украины, об этом сказал первый заместитель министра Юрий Власенко во время встречи с генеральным директором азербайджанской компании SOCAR AQS Самиром Моллаевым.

«Для Украины очень важен и ценен опыт компании SOCAR AQS в газо- и нефтедобыче, особенно на морском шельфе», - отметил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Представители компании SOCAR AQS, в свою очередь, выразили заинтересованность в сотрудничестве и инвестировании в различные виды добывающей деятельности - 3D-сейсмике, бурении, собственно добычи.

Стороны договорились продолжить конструктивный диалог для укрепления партнерства и учреждения совместных проектов.

Отметим, что компания SOCAR AQS была учреждена в 2007 году Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), Nobel Oil Services и Abşeron Qazma Şirkəti как совместное предприятие, оказывающее комплексные услуги по бурению и управлению скважинами. Nobel Oil Services является основным акционером SOCAR AQS.

Основной деятельностью SOCAR AQS является оказание услуг и выполнение работ по проектированию и планированию скважин, бурению нефтяных и газовых скважин, бурению наклонно-направленных скважин, бурению горизонтальных скважин, освоению скважин, капитальному ремонту скважин, забуриванию боковых стволов и бурению разветвленных скважин.

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