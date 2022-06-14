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Украина ввела нулевую квоту на экспорт собственных энергоресурсов

Украина ввела нулевую квоту на экспорт собственных энергоресурсов Кабмин Украины утвердил нулевые квоты на экспорт в 2022 году мазута, каменного угля и антрацита (кроме коксующегося), а также природного газа, производимых в стране.
Энергетика
14 июня 2022 г. 13:51
Украина ввела нулевую квоту на экспорт собственных энергоресурсов

Кабмин Украины утвердил нулевые квоты на экспорт в 2022 году мазута, каменного угля и антрацита (кроме коксующегося), а также природного газа, производимых в стране.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении правительства.

Ранее исполнительный директор крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что энергохолдинг после первых тестовых поставок угля в Польшу в объеме 50 тыс. тонн рассматривает возможность обеспечить его регулярный экспорт. По его расчетам, в период сезонного профицита угля ДТЭК мог бы отгружать в Польшу ориентировочно 100-150 тыс. тонн в месяц – тот объем, который остается после обеспечения своих ТЭС и других потребителей.

Уточнение про украинское происхождение газа означает возможность вывоза ранее ввезенного и закачанного в подземные хранилища (ПХГ) Украины ресурса.

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