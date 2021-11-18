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Украина предложила европейским партнерам создать газовый фонд

Украина предложила европейским партнерам создать газовый фонд Киев предложил европейским партнерам создать газовый фонд для формирования специальных запасов газа и хеджирования нестабильности цен.
Энергетика
18 ноября 2021 г. 17:57
Украина предложила европейским партнерам создать газовый фонд

Киев предложил европейским партнерам создать газовый фонд для формирования специальных запасов газа и хеджирования нестабильности цен.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Минэнергетики Украины.

Замминистра энергетики по европейской интеграции Ярослав Демченков заявил о том, что подобные инструменты обеспечат диверсификацию поставок энергоресурсов, в том числе газа, и надежные условия для маневрирования. Он отметил, что сейчас важно обеспечить полную интеграцию украинских энергетических рынков с общеевропейскими.

"Мы предложили нашим европейским партнерам создание газового фонда для формирования специальных запасов газа и хеджирования нестабильности цен за счет доступа к резервам газа", - сообщил Демченков.

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