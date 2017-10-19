Украина намерена взыскать 6,7 млрд долларов штрафа с имущества "Газпрома"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы министерства юстиции и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с "Газпрома" штрафа в 171 млрд гривен (около 6,7 млрд долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника", - отметил он.

По словам министра, данное решение суда "должно быть обнародовано через несколько дней".

Напомним, что в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на ПАО "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен (около 3,36 млрд долларов) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Впоследствии АМКУ насчитал 100% пеню на 85,9 млрд гривен штрафа ПАО "Газпром". В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ПАО "Газпром" в сумме 172 млрд гривен (6,7 млрд долларов). В августе "Газпром" подал заявление в Верховный суд Украины с требованием пересмотреть решение о взыскании штрафа и пени. Верховный суд Украины 14 сентября отказал "Газпрому" в рассмотрении апелляции.