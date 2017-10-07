У вице-президента "Азерэнержи" возникли проблемы со здоровьем

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ У вице-президента ОАО "Азерэнержи" Марлена Аскерова возникли проблемы со здоровьем. Марлен Аскеров разъяснил Report ситуацию с его здоровьем и сказал, что в настоящее время продолжает лечение в домашних условиях в районе.

По информации, из-за проблем со здоровьем Марлен Аскеров потерял способность ходить. По этой причине ожидается, что он будет прооперирован в ближайшие дни.

Отметим, что М. Аскеров родился 17 ноября 1936 года, по специальности инженер-электрик.

С октября 2005 года является вице-президентом ОАО "Азерэнержи".