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    У вице-президента "Азерэнержи" возникли проблемы со здоровьем

    Из-за проблем со здоровьем Марлен Аскеров потерял способность ходить

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ У вице-президента ОАО "Азерэнержи" Марлена Аскерова возникли проблемы со здоровьем. Марлен Аскеров разъяснил Report ситуацию с его здоровьем и сказал, что в настоящее время продолжает лечение в домашних условиях в районе.

    По информации, из-за проблем со здоровьем Марлен Аскеров потерял способность ходить. По этой причине ожидается, что он будет прооперирован в ближайшие дни.

    Отметим, что М. Аскеров родился 17 ноября 1936 года, по специальности инженер-электрик.

    С октября 2005 года является вице-президентом ОАО "Азерэнержи".

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