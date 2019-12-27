Натия Турнава: Проекты TANAP и "Шахдениз-2" принесут выгоду каждому жителю Грузии

Такие крупномасштабные и стратегические региональные проекты, как TANAP и "Шахдениз-2" укрепляют безопасность Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила в эфире телеканала Palitranews.

Министр сказала, что данные проекты принесут выгоду каждому жителю Грузии.

По ее словам, если сегодня по трубопроводу прокачивается свыше 6 млрд кубометров газа, расширение позволит увеличить пропускную способность почти в четыре раза: "Тем самым. в ближайшие годы квоты для Грузии возрастут".

Министр понадеялась, что тарифы на газ не вырастут, и 85% Грузии будет газифицировано.