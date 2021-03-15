Туркменистан утвердил меморандум по месторождению ”Достлуг"

Парламент Туркменистана утвердил меморандум "О взаимопонимании по совместной с Азербайджаном разведке и разработке месторождения "Достлуг" в Каспийском море.
Как передает Report, об этом сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Согласно сообщению, Меджлис Туркменистана ратифицировал законопроект "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг".
Азербайджан утвердил меморандум 21 января.
Следует отметить, что месторождение "Достлуг", расположенное на туркмено-азербайджанской границе, стала предметом споров после распада Советского Союза. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 году Туркменистаном, Казахстаном, Россией, Азербайджаном и Ираном, положила начало усилиям по определению прав на нефтегазодобычу.