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Туркменистан утвердил меморандум по месторождению ”Достлуг"

Туркменистан утвердил меморандум по месторождению ”Достлуг" Азербайджан утвердил меморандум 21 января
Энергетика
15 марта 2021 г. 15:47
Туркменистан утвердил меморандум по месторождению ”Достлуг

Парламент Туркменистана утвердил меморандум "О взаимопонимании по совместной с Азербайджаном разведке и разработке месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Как передает Report, об этом сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.

Согласно сообщению, Меджлис Туркменистана ратифицировал законопроект "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг".

Азербайджан утвердил меморандум 21 января.

Следует отметить, что месторождение "Достлуг", расположенное на туркмено-азербайджанской границе, стала предметом споров после распада Советского Союза. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 году Туркменистаном, Казахстаном, Россией, Азербайджаном и Ираном, положила начало усилиям по определению прав на нефтегазодобычу.

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Версия на английском языке Turkmenistan ratifies MoU on Dostlug field
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan “Dostluq” yatağı ilə bağlı Anlaşma Memorandumunu təsdiqlədi

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