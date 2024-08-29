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Туркменистан намерен нарастить поставки газа в Иран до 40 млрд кубометров в год

Туркменистан намерен нарастить поставки газа в Иран до 40 млрд кубометров в год Туркменистан планирует увеличить поставки газа в Иран до 40 млрд кубометров в год.
Энергетика
29 августа 2024 г. 11:29
Туркменистан намерен нарастить поставки газа в Иран до 40 млрд кубометров в год

Туркменистан планирует увеличить поставки газа в Иран до 40 млрд кубометров в год.

Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, об этом заявил спикер верхней палаты туркменского парламента (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, состоявшихся накануне в Тегеране.

Бердымухамедов отметил, что для увеличения поставок требуется модернизация газопроводной инфраструктуры, строительство новых объектов и привлечение инвестиций.

В данном контексте он отметил, что на территории Туркменистана планируется построить две газокомпрессорные станции и газопровод, протяжённостью 125 км. Это позволит поставлять дополнительные объёмы в Иран туркменского природного газа до газоизмерительной станции Caloyuk (Чалоюк).

Бердымухамедов также подчеркнул, что в ближайшей перспективе через Иран по swap-схеме (обменных операций) предполагается экспортировать туркменский природный газ в Ирак и далее в Турцию.

По итогам переговоров Бердымухамедова с Пезешкианом состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов между Туркменистаном и Ираном, включая Меморандум о взаимопонимании между госконцерном “Türkmengaz” и Национальной газовой компаний Ирана (NIGC) о развитии сотрудничества в сфере природного газа.

Напомним, что в ноябре 2023 года в Ашхабаде по итогам переговоров представителей ГК “Türkmengaz” с делегацией Ирака во главе с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем был подписан протокол об основных коммерческих условиях соглашения по реализации, купле, продаже туркменского природного газа в Ирак. Согласно протоколу, сроком на 5 лет ежегодно 9 млрд кубометров туркменского природного газа по swap-схеме будет транспортироваться через Иран в Ирак.

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Версия на английском языке Turkmenistan discussing increase in annual gas supply to Iran to 40 bcm
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan İrana qaz tədarükünü ildə 40 milyard kubmetrə qədər artırmaq niyyətindədir

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