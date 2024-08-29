Туркменистан намерен нарастить поставки газа в Иран до 40 млрд кубометров в год

Туркменистан планирует увеличить поставки газа в Иран до 40 млрд кубометров в год.

Туркменистан планирует увеличить поставки газа в Иран до 40 млрд кубометров в год.

Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, об этом заявил спикер верхней палаты туркменского парламента (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, состоявшихся накануне в Тегеране.

Бердымухамедов отметил, что для увеличения поставок требуется модернизация газопроводной инфраструктуры, строительство новых объектов и привлечение инвестиций.

В данном контексте он отметил, что на территории Туркменистана планируется построить две газокомпрессорные станции и газопровод, протяжённостью 125 км. Это позволит поставлять дополнительные объёмы в Иран туркменского природного газа до газоизмерительной станции Caloyuk (Чалоюк).

Бердымухамедов также подчеркнул, что в ближайшей перспективе через Иран по swap-схеме (обменных операций) предполагается экспортировать туркменский природный газ в Ирак и далее в Турцию.

По итогам переговоров Бердымухамедова с Пезешкианом состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов между Туркменистаном и Ираном, включая Меморандум о взаимопонимании между госконцерном “Türkmengaz” и Национальной газовой компаний Ирана (NIGC) о развитии сотрудничества в сфере природного газа.

Напомним, что в ноябре 2023 года в Ашхабаде по итогам переговоров представителей ГК “Türkmengaz” с делегацией Ирака во главе с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем был подписан протокол об основных коммерческих условиях соглашения по реализации, купле, продаже туркменского природного газа в Ирак. Согласно протоколу, сроком на 5 лет ежегодно 9 млрд кубометров туркменского природного газа по swap-схеме будет транспортироваться через Иран в Ирак.