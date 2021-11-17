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"Туркменгаз" закупит оборудование у арабской компании для модернизации своих установок

"Туркменгаз" закупит оборудование у арабской компании для модернизации своих установок Госконцерн "Туркменгаз" закупит материально-технические ресурсы – оборудование и запчасти - у компании Auguste International Fze (ОАЭ) для модернизации установок на газодобывающих станциях управления "Döwletabatgazçykaryş".
Энергетика
17 ноября 2021 г. 13:49
Туркменгаз закупит оборудование у арабской компании для модернизации своих установок

Госконцерн "Туркменгаз" закупит материально-технические ресурсы – оборудование и запчасти - у компании Auguste International Fze (ОАЭ) для модернизации установок на газодобывающих станциях управления "Döwletabatgazçykaryş".

Как сообщает Report, решение об этом одобрил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, подписав соответствующий документ.

Помимо этого вопроса, вице-премьер по ТЭК Шахим Абдрахманов доложил о расширении видов производимых Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов импортозамещающей продукции. В частности, ассортимент ТКНПЗ пополнили полусинтетические смазочные моторные масла под марками Turkmenoil Advance 5W-40 и Turkmenoil Premium 5W-40, а также топливо для судов, армированная алюминием полипропиленовая микропленка.

Глава государства отметил, что отечественная нефтегазовая промышленность продолжает наращивать экспортные поставки и осваивает производство новых продуктов переработки энергоресурсов. В этом контексте президент призвал задействовать также возможности негосударственного сектора, активнее вовлекая туркменский бизнес в диверсификацию ТЭК.

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