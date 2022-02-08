Турецкий эксперт: Увеличение мощностей ЮГК - несложная задача

Проведенное в Баку 8-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) с участием министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмаза является одним из важных событий с точки зрения углубления наших эко

Прошедшее в Баку 8-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) с участием министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмаза является одним из важных событий с точки зрения углубления наших экономических связей с Азербайджаном. Регулярное проведение встреч официальных лиц двух стран также показывает значение, которую стороны придают этому вопросу.

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил эксперт по энергетической политике, журналист турецкой газеты "Дунья" Мехмет Кара.

"Турция играет доминирующую роль в реализации энергетической политики в регионе посредством транспортировки азербайджанского газа. Как вы знаете, через территорию Турции пролегает Трансанатолийский газопровод (TANAP), и этот проект имеет большое значение для всех сторон. Турция является потребителем газа, транспортируемого по TANAP, а также транспортирует его в Европу. Кроме того, Турция является владельцем доли в месторождении, где добывается этот газ, и, таким образом, является доминирующим игроком в энергетическом секторе в регионе. TANAP играет важную роль в удовлетворении растущих потребностей Турции в газе, снижении риска дефицита энергоресурсов, и в этом отношении он важен для нашей страны не только с коммерческой, но и со стратегической точки зрения", - сказал он.

Что касается увеличения пропускной способности ЮГК в будущем, Кара отметил, что с первого дня проект оценивается как широкомасштабный проект с большим потенциалом: "На самом деле этот коридор представлял собой линию, по которой может транспортироваться не только азербайджанский газ, но и газ других стран региона. Пока что речь идет только о поставках газа из Азербайджана. Тем не менее, это не очень сложный для реализации вопрос. Известно, что Азербайджан и Турция готовятся удвоить газотранспортный потенциал. Газ рассматривается как промежуточный вид топлива в процессе перехода от традиционных источников к возобновляемым источникам энергии, и многие считают, что в ближайшие годы значение "голубого топливо" не только не снизится, но и наоборот возрастет".