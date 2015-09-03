Турецкие СМИ: Израиль может поставлять газ по TANAP

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Израиль намерен осуществлять поставки газа с месторождения "Левиатан", добыча на котором начнется в 2019 году, на зарубежные рынки через территорию Турции. Как сообщает Report, об этом пишет турецкое издание Daily Sabah.

Как пишет газета, основанием для этого является как нормализация отношений между двумя странами, так и открытие несколькими днями ранее нового крупного газового месторождения на побережье Египта в Средиземном море: "Согласно израильским источникам, после открытия этого месторождения планы Израиля о транспортировке газа непосредственно в Египет изменились. Официальные лица Израиля также ведут переговоры о строительстве газовой станции у города Василикос на побережье Кипра. Однако они считают, что строительство трубопровода, соединяющего месторождение "Левиатан" с месторождением "Афродита" на побережье Кипра, обойдется еще дороже. Израиль также опасается строить газовую станцию из соображений безопасности".

Как сообщает турецкая газета, поставки израильского газа в Европу через Турцию более выгодны как для Израиля, так и для зарубежных потребителей: "Однако Турция может настаивать на транспортировке газа по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) или "Турецкому потоку".

Помимо этого, Израиль может быть обеспокоен реализацией этого проекта без первых успехов в нормализации отношений между Турцией и Израилем. Крупные энергетические компании также считают, что трубопровод через территорию Турции может считаться более дешевым и удачным вариантом.

Отметим, что запасы открытого на израильском побережье газового месторождения "Левиатан" оцениваются в 540 млрд. кубометров. Израиль планирует экспортировать 50-60% добываемого газа. До этого в планы Израиля входили продажи газа в Египет при посредничестве испано-итальянской компании Union Fenosa.