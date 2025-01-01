Турецкие компании в 2025 году займутся электроснабжением Сирии

Электроэнергетические компании Турции в течение 2025 года будут заниматься вопросами обеспечения Сирии электричеством.

Электроэнергетические компании Турции в течение 2025 года будут заниматься вопросами обеспечения Сирии электричеством.

Как передает Report со ссылкой на газету Dünya, об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар.

"Компания EÜAŞ (крупнейшая государственная компания по производству электроэнергии - ред.) в 2025 году будет работать над удовлетворением потребностей Сирии в электроэнергии. У EÜAŞ есть значительный опыт в этой сфере. Мы будем стремиться к достижению стабильности в регионе", - сказал министр.

Второй компанией, которая, как заявил Байрактар, будет помогать Сирии в обеспечении электричеством, является TEİAŞ.

"Мы стремимся к большему усилению TEİAŞ. Мы сейчас реализуем новую архитектуру передачи электроэнергии с увеличенной пропускной способностью. 2025 год станет важным годом для развития TEİAŞ. Важная задача компании на этот период - удовлетворение потребностей в электроэнергии нашего соседа, Сирии. И в этом контексте TEİAŞ также будет выполнять свой международный долг", - сказал он.