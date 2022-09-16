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Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа

Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа Москва и Анкара ведет переговоры по дополнительным поставкам газа в Турцию. В случае согласования цен, начнутся поставки.
Энергетика
16 сентября 2022 г. 16:15
Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа

Москва и Анкара ведет переговоры по дополнительным поставкам газа в Турцию. В случае согласования цен, начнутся поставки.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на источники.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что если Турция обратится за увеличением поставок энергоресурсов, Россия обеспечит это. Примерные объемы поставок российских энергоресурсов в страну составляют около 26 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, отмечает турецкий телеканал, Турция полностью заполнила свои газохранилища. Мощности хранилища Силиври была увеличена с 3,2 млрд кубометров до 4,6 млрд кубометров. В двух подземных газохранилищах Турции будет храниться в общей сложности 5,6 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Turkiye in talks with Russia on additional gas supplies

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