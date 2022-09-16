Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа

Москва и Анкара ведет переговоры по дополнительным поставкам газа в Турцию. В случае согласования цен, начнутся поставки.

Москва и Анкара ведет переговоры по дополнительным поставкам газа в Турцию. В случае согласования цен, начнутся поставки.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на источники.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что если Турция обратится за увеличением поставок энергоресурсов, Россия обеспечит это. Примерные объемы поставок российских энергоресурсов в страну составляют около 26 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, отмечает турецкий телеканал, Турция полностью заполнила свои газохранилища. Мощности хранилища Силиври была увеличена с 3,2 млрд кубометров до 4,6 млрд кубометров. В двух подземных газохранилищах Турции будет храниться в общей сложности 5,6 млрд кубометров.