Турция в январе-июле стала лидером среди стран-покупателей азербайджанского газа

Турция в январе-июле 2025 года стала лидером среди стран-покупателей азербайджанского газа, на ее долю пришлось 40.2% от общего объема экспорта газа из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике, за отчетный период Азербайджан экспортировал свыше 14 млрд 409,69 млн кубометров газа (+4,1%) на сумму более $5 млрд 269,1 млн (рост на 10,8%). Поставки осуществлялись в шесть стран - Италию, Болгарию, Грецию, Сербию, Турцию и Грузию.

В топ-3 по объемам закупок азербайджанского газа в отчетный период вошли Турция, Италия и Грузия.

При этом Турция стала лидером по объемам закупок, импортировав более 5 млрд 791,6 млн кубометров (-0,7%) на сумму свыше $1 млрд 594,6 млн (-12,1%).

Италия заняла второе место с долей 37,7%, в эту страну поставлено свыше 5 млрд 433,78 млн кубометров (-6,3%) на сумму свыше $2 млрд 743,65 млн (+19,9%).

Третье место среди стран-покупателей азербайджанского газа в январе-июле 2025 года заняла Грузия с долей 9,9%. В отчетный период в Грузию было поставлено свыше 1 млрд 434,4 млн кубометров (+2,3 раза) на сумму $159,56 млн (+1,5 раза).