Турция и BP заключили трехлетнее соглашение на поставку СПГ
Энергетика
- 09 сентября, 2025
- 18:10
Турецкая госкомпания Botaş на полях конференции Gastech в Милане подписала с BP plc контракт на поставку СПГ.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслан Байрактар.
Трехлетний договор предусматривает поставку 1,6 млрд куб. м газа в год (1,2 млн тонн).
"Это сотрудничество особенно важно для обеспечения бесперебойных поставок в зимние месяцы, диверсификации источников и повышения коммерческой гибкости", - добавил министр.
В 2024 году Турция импортировала в виде СПГ 12 млрд куб. м газа или 9,3 млн тонн; за первые 6 месяцев 2025 года поставки составили 7,3 млн тонн или 9,5 млрд куб. м.
