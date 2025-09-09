İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    "Botaş" və BP arasında LNG tədarükü haqqında üçillik müqavilə bağlanıb

    Energetika
    • 09 sentyabr, 2025
    • 18:36
    Botaş və BP arasında LNG tədarükü haqqında üçillik müqavilə bağlanıb

    Türkiyənin "Botaş" dövlət şirkəti "BP plc" ilə mayeləşdirilmiş təbii qazın (LNG) tədarükü ilə bağlı müqavilə bağlayıb.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar bildirib. İmzalanma Milanda keçirilən "Gastech" konfransı çərçivəsində baş tutub.

    Üçillik müqavilə ildə 1,6 milyard kubmetr qazın (1,2 milyon ton) tədarükünü nəzərdə tutur.

    "Bu əməkdaşlıq xüsusilə qış aylarında fasiləsiz təchizatın təmin edilməsi, mənbələrin şaxələndirilməsi və kommersiya çevikliyinin artırılması üçün vacibdir", - nazir əlavə edib.

    2024-cü ildə Türkiyə LNG şəklində 12 milyard kubmetr qaz (9,3 milyon ton) idxal edib, 2025-ci ilin ilk 6 ayında tədarükün həcmi 7,3 milyon ton və ya 9,5 milyard kubmetr təşkil edib.

    Турция и BP заключили трехлетнее соглашение на поставку СПГ

