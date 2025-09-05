Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Энергетика
    • 05 сентября, 2025
    • 15:04
    Турция и Азербайджан планируют создать водородный летательный аппарат

    Турция и Азербайджан планируют разработать летательный аппарат, работающий на водороде.

    Об этом турецкому бюро Report сообщил заместитель декана факультета инженерии Университета Девятого сентября (Турция), профессор Джан Озгюр Чолпан.

    По его словам, по инициативе Фонда науки Азербайджана в рамках двустороннего сотрудничества с Советом Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) ведутся подготовительные работы над совместным проектом по созданию в Азербайджане воздушного средства, работающего на водороде.

    "С этой инициативой мы намерены продемонстрировать применение водорода в авиационном секторе и разработать экологически чистый, инновационный прототип", - отметил Чолпан.

    Высоко оценив успешные шаги Азербайджана в политике "зеленой энергии", профессор подчеркнул, что водородная энергия играет важную роль в будущих энергетических системах благодаря своей экологически чистой структуре, высокой плотности энергии и возможностям хранения.

     "Рост глобальных энергетических потребностей, истощение запасов ископаемого топлива и необходимость борьбы с изменением климата повышают престиж водорода как чистого энергоносителя. Поэтому мы проводим обширные исследования в этом направлении в таких областях, как производство и хранение "зеленого водорода", топливные элементы и транспортные приложения", -сказал он.      

