İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Türkiyə Azərbaycanla hidrogenlə işləyən hava vasitəsi hazırlayacaq

    Energetika
    • 05 sentyabr, 2025
    • 14:48
    Türkiyə Azərbaycanla hidrogenlə işləyən hava vasitəsi hazırlayacaq

    Türkiyə və Azərbaycan hidrogenlə işləyən hava vasitəsi hazırlamağı planlaşdırır.

    Bu fikirləri "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Türkiyənin 9 Eylül Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin dekanının müavini, professor Can Özgür Çolpan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Elm Fondunun (AEF) təşəbbüsü ilə Türkiyə Elmi və Texnoloji Araşdırmalar Şurasının (TÜBİTAK) ikitərəfli əməkdaşlığı çərçivəsində ölkəmizdə hidrogenlə işləyən hava vasitəsinin yaradılması üçün birgə layihəyə hazırlıq işləri aparılır: "Bu təşəbbüslə biz hidrogenin aviasiya sektorunda tətbiqini nümayiş etdirəcək, ekoloji cəhətdən təmiz, innovativ prototip hazırlamağı hədəfləyirik".

    "Yaşl enerji" siyasətində Azərbaycanın da uğurlu addımlarının olduğunu təqdir edən professor deyib ki, hidrogen enerjisi ekoloji cəhətdən təmiz quruluşu, yüksək enerji sıxlığı və saxlama qabiliyyəti sayəsində gələcək enerji sistemlərində mühüm rol oynayır: "Qlobal enerji tələbatının artması, qalıq yanacaq ehtiyatlarının tükənməsi və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə ehtiyacı hidrogenin təmiz enerji daşıyıcısı kimi nüfuzunu artırır. Buna görə də, "yaşıl hidrogen" istehsalı və saxlanması, yanacaq hüceyrələri və nəqliyyat tətbiqləri kimi sahələrdə bu istiqamətdə geniş araşdırmalar aparırıq".

    hidrogen Türkiyə professor
    Rus Versiası Rus Versiası
    Турция и Азербайджан планируют создать водородный летательный аппарат
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Türkiye and Azerbaijan plan to develop hydrogen-powered aerial vehicle

    Son xəbərlər

    15:33

    Belarus Polşaya nota verib

    Digər ölkələr
    15:29

    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşib

    Futbol
    15:19

    Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    15:15

    BTQ Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar zamanı kanak əsilli məhkumun qətlini pisləyib

    Xarici siyasət
    15:14

    KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib

    Digər ölkələr
    15:14

    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    15:13

    "Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    15:08

    Qazaxıstan tarixində ən böyük kokain partiyası müsadirə edilib

    Digər
    15:05

    Son 8 ayda Azərbaycanda beyin ölümü keçirmiş üç nəfərin orqanları başqasına transplantasiya olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti