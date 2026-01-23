Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Турал Алиев: По зеленому коридору Black Sea Energy ведутся переговоры с инвесторами

    Энергетика
    • 23 января, 2026
    • 11:24
    Турал Алиев: По зеленому коридору Black Sea Energy ведутся переговоры с инвесторами

    В настоящее время обсуждаются модели сотрудничества по проекту зеленого энергетического коридора Black Sea Energy с потенциальными инвесторами.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор СП "Коридор зеленой энергии" Турал Алиев, выступая на круглом столе, приуроченном к Международному дню чистой энергии.

    По его словам, в рамках проекта ведется масштабная работа по транспортировке ветровой энергии из Каспийского региона в Европу по дну Черного моря.

    "Технико-экономическое обоснование данного проекта уже завершено, и на текущем этапе стороны обсуждают возможные модели взаимодействия с потенциальными инвесторами", - отметил Т. Алиев.

    Напомним, что меморандум о взаимопонимании о создании СП по проекту зеленого коридора Каспий-Черное море- Европа был подписан 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном.

    Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км по суше), напряжение - 525 кВ, а мощность - 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2032 год.

