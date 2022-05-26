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Трубопровод для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию сертифицирован

Трубопровод для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию сертифицирован Энергетические регуляторы Болгарии и Греции сертифицировали интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который будет транспортировать азербайджанский природный газ в Европу, а оттуда в Болгарию.
Энергетика
26 мая 2022 г. 17:31
Трубопровод для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию сертифицирован

Энергетические регуляторы Болгарии и Греции сертифицировали интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который будет транспортировать азербайджанский природный газ в Европу, а оттуда в Болгарию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Bulgaria Today.

Сообщается, что коммерческая эксплуатация интерконнектора начнется после 1 июля этого года: “IGB имеет стратегическое значение и позволяет соединить газотранспортные системы Греции и Болгарии, диверсифицируя поставки газа в Болгарию и Юго-Восточную Европу".

Издание отмечает, что интерконнектор позволит Болгарии получить во второй половине 2022 года согласованный с Азербайджаном 1 млрд кубометров природного газа в полном объеме: “Пропускная способность трубопровода составляет 3 млрд кубометров и позволит поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в США, Алжир, Катар, Египет, Нигерию, Израиль, а также на Кипр".

Отметим, что документы должны быть утверждены Европейской комиссией в соответствии с европейскими нормами.

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Версия на английском языке Bulgaria and Greece certify new gas interconnector IGB
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qazını Bolqarıstana nəql edəcək boru xətti sertifikatlaşdırılıb

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