Трубопровод для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию сертифицирован

Энергетические регуляторы Болгарии и Греции сертифицировали интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который будет транспортировать азербайджанский природный газ в Европу, а оттуда в Болгарию.

Энергетические регуляторы Болгарии и Греции сертифицировали интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который будет транспортировать азербайджанский природный газ в Европу, а оттуда в Болгарию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Bulgaria Today.

Сообщается, что коммерческая эксплуатация интерконнектора начнется после 1 июля этого года: “IGB имеет стратегическое значение и позволяет соединить газотранспортные системы Греции и Болгарии, диверсифицируя поставки газа в Болгарию и Юго-Восточную Европу".

Издание отмечает, что интерконнектор позволит Болгарии получить во второй половине 2022 года согласованный с Азербайджаном 1 млрд кубометров природного газа в полном объеме: “Пропускная способность трубопровода составляет 3 млрд кубометров и позволит поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в США, Алжир, Катар, Египет, Нигерию, Израиль, а также на Кипр".

Отметим, что документы должны быть утверждены Европейской комиссией в соответствии с европейскими нормами.