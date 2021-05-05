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Три предприятия SOCAR Turkey получили "сертификат нулевых отходов"

Три предприятия SOCAR Turkey получили "сертификат нулевых отходов" "В результате проделанной работы мы до 32% увеличили объем переработки на производственных предприятиях"
Энергетика
5 мая 2021 г. 15:47
Три предприятия SOCAR Turkey получили сертификат нулевых отходов

Дочерние предприятия крупнейшего прямого иностранного инвестора Турции - SOCAR Turkey в регионе Алиага Измира – Petkim, НПЗ STAR и SOCAR Türkiyе Akaryakıt Depolama A.Ş. удостоены "сертификата нулевых отходов" со стороны Министерства окружающей среды и градостроительства.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана.

По словам главы руководителя отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkey Анара Мамедова, в рамках политики устойчивого развития была создана система совместного управления отходами для производственных подразделений Petkim, STAR и SOCAR Depolama:

"Мы обновили наши системы управления отходами и машины для сбора отходов на всех наших производственных площадках. Мы улучшили участки временного хранения отходов. В течение года мы проводили тренинги и просветительские мероприятия для всех наших сотрудников. В результате проделанной работы мы до 32% увеличили объем переработки на производственных предприятиях, функционирующих в составе подразделения переработки и нефтехимии SOCAR Turkey. Сертификат с нулевыми отходами, который мы получили в результате нашей деятельности, станет для нас стимулом в нашей будущей работе”.

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Версия на английском языке SOCAR Turkey’s three subsidiaries obtain “Zero Waste Certificate”
Версия на азербайджанском языке "SOCAR Türkiyə"nin Əliağadakı üç müəssisəsi “Sıfır Tullantı Sertifikatı” alıb

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