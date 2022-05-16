Транзит газа через Украину снизился более чем на четверть

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник снизилась более чем на четверть по сравнению с показателем воскресенья, до 46,8 млн кубометров.

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник снизилась более чем на четверть по сравнению с показателем воскресенья, до 46,8 млн кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил. В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Как сообщает РИА Новости, в итоге транзит российского газа через Украину с 11 мая резко снизился, тогда как с начала месяца он держался на уровне выше 90 млн кубометров в сутки. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", согласно данным ОГТСУ, на 16 мая упала до 46,8 млн кубометров, а днем ранее уточненная заявка составляла 64,7 млн кубометров. Заявка же через ГИС "Сохрановка" так и остается на нуле. В воскресенье оператор вновь отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через эту станцию, сообщала российская компания.