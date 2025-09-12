Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 2,2%

По магистральным газопроводам Азербайджана в январе-августе текущего года транспортировано 26 млрд 662,6 млн кубометров газа, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В отчетный период 57% или 15 млрд 200,5 млн кубометров от общего объема газа транспортировалось по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзурум), что на 2,2% больше в годовом выражении.

По Южно-Кавказскому трубопроводу газ, добываемый на газоконденсатном месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, доставляется в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Трубопровод был запущен в конце 2006 года, и с этого момента началась транспортировка газа, добытого в рамках первой фазы месторождения "Шахдениз".

Летом 2018 года начались поставки газа, добываемого на второй фазе месторождения "Шахдениз", по расширенному Южно-Кавказскому трубопроводу в Турцию - в трубопровод TANAP.