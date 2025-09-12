İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-dən çox artıb

    Energetika
    • 12 sentyabr, 2025
    • 12:08
    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanın magistral qaz kəmərləri ilə 26 milyard 662,6 milyon kubmetr qaz nəql edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü ilin ilk 8 ayı ilə müqayisədə 0,7 % çoxdur.

    Hesabat dövrünə qazın nəqlinin 57 %-i Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə həyata keçirilib. Bu kəmərlə 15 milyard 200,5 milyon kubmetr qaz ötürülüb. Bu, illik müqayisədə 2,2 % çoxdur.

    Cənubi Qafqaz boru kəməri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən qaz Azərbaycana, Gürcüstana və Türkiyəyə çatdırılır. Cənubi Qafqaz Boru Kəməri 2006-cı ilin sonlarında istismara verilib və "Şahdəniz" yatağının I mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qaz nəql edilməyə başlanıb. 2018-ci ilin yayından isə "Şahdəniz" yatağının ikinci mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qazın genişləndirilmiş Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Türkiyəyə - TANAP kəmərinə təhvil verilməsinə başlanılıb.

    qaz boru kəməri Bakı-Tbilisi-Ərzurum
    Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 2,2%

