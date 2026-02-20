Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 15,3%

По магистральным газопроводам Азербайджана в январе транспортировано 3 млрд 979,4 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 11,7% больше, чем в январе 2025 года.

За отчетный период 47,9% транспортировки газа осуществлено по Южнокавказскому газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. По этому трубопроводу транспортировано 1 млрд 905,1 млн кубометров газа, что на 15,3% больше, чем годом ранее.