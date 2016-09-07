Транспортировка азербайджанской нефти по трубопроводу BTC выросла

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В августе 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 497 967 тонн азербайджанской нефти, что на 8,7% больше показателя за август прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), за январь-август текущего года по данному трубопроводу транспортирована 19 987 531 тонна нефти. Это означает рост в годовом исчислении на 4,3%.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 сентября 2016 года в BTC закачано 312 662 920 тонн нефти.

Помимо этого, в июле этого года по трубопроводу BTC транспортировано 346 020 тонн туркменской нефти.