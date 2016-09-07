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    Транспортировка азербайджанской нефти по трубопроводу BTC выросла

    В августе по BTC транспортировано 2,5 млн. тонн нефти

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В августе 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 497 967 тонн азербайджанской нефти, что на 8,7% больше показателя за август прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), за январь-август текущего года по данному трубопроводу транспортирована 19 987 531 тонна нефти. Это означает рост в годовом исчислении на 4,3%.

    В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 сентября 2016 года в BTC закачано 312 662 920 тонн нефти.

    Помимо этого, в июле этого года по трубопроводу BTC транспортировано 346 020 тонн туркменской нефти.

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