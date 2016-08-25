"Транснефть": Землетрясение в Дагестане не повлияло на работу нефтепровода Баку-Новороссийск

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение силой в 4 балла с эпицентром в 36 км западнее Махачкалы (Дагестан) не оказало влияния на работу нефтепровода Баку-Новороссийск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проведен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть из Азербайджана поставляется через территорию России в порт Новороссийск. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первые поставки нефти на мировой рынок осуществлены 25 октября 1997 года.

С 1 марта SOCAR восстановил транспортировку нефти в направлении Новороссийска. Соглашение о транспортировке в 2016 году по трубопроводу Баку-Новороссийск было утверждено между "Транснефтью" и SOCAR в конце февраля этого года.

Демин также сообщил, что в Махачкале из-за начавшегося утром шторма два танкера стоят в ожидании разгрузки, к середине дня ожидается улучшение погоды. "В остальных портах работы идут по графику. Опаздывающих танкеров нет", - добавил он.