«Транснефть» снизила транзит нефти через Беларусь

Белорусская сторона перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января

Российская компания «Транснефть» в 2020 году и январе 2021 года значительно снизила объем прокачки нефти через территорию Беларуси в направлении Польши и Украины.

Как передает Report, об этом сообщает angi.

«За 2020 год ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обеспечило безусловное выполнение всех договорных обязательств по транспортировке нефти. Вместе с тем, со стороны ПАО «Транснефть» отмечается значительное снижение фактических объемов транспортировки по транзитным направлениям от плановых значений в объеме около 4,5 млн т, в том числе в направлении Польши — на 1,8 млн т, в направлении Украины — на 2,7 млн т», — говорится в сообщении Белорусского оператора магистрального нефтепровода «Дружба» — ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Тенденция снижения «Транснефтью» транзитной транспортировки нефти по нефтепроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сохранилась и в январе 2021 года.

Белорусская компания полностью выполняет договорные обязательства по транспортировке нефти магистральными нефтепроводами, расположенными на территории республики, и не имеет претензий от потребителей углеводородного сырья.

Напомним, что в период с 20 по 22 января Республика Беларусь в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы».

«В соответствии с планом, белорусская сторона перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», — сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

Ожидается, что в I квартале 2021 года снизится прокачка российской нефти Urals по «Дружбе». Основная причина — снижение стоимости морского экспорта.