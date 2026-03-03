Трайчо Трайков: Болгария стала неотъемлемой частью стратегической инфраструктуры ЮГК

Болгария после ввода в эксплуатацию газового интерконнектора Греция-Болгария фактически стала неотъемлемой частью стратегической инфраструктуры Южного газового коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Болгарии Трайчо Трайков на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии.

По его словам, данный коридор уже доказал свою важную роль в укреплении энергетической безопасности европейских стран, а также в диверсификации источников и маршрутов поставок газа.

"Болгария последовательно реализует политику развития газовой инфраструктуры. В этом контексте мы вновь подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению партнерства в рамках Южного газового коридора", - отметил Трайков.

Министр подчеркнул, что текущие вызовы в энергетическом секторе требуют прочных механизмов сотрудничества, подобных тем, которые сформированы в рамках Южного газового коридора.

"Это сотрудничество уже распространяется и на инициативы по созданию зеленых энергетических коридоров и зон. Болгария поддерживает проект "Зеленый энергетический коридор" с самого начала", - добавил он.