    TotalEnergies потеряет 15% от объема производства из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Энергетика
    • 12 марта, 2026
    • 20:55
    TotalEnergies потеряет 15% от объема производства из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Французская компания TotalEnergies потеряет 15% от общего объема производства из-за остановки добычи на Ближнем Востоке, связанных с продолжающимся конфликтом.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на сообщение компании.

    В нем говорится о том, что компния закрыла или находится в процессе закрытия своего производства в Катаре, Ираке и оффшорных зонах ОАЭ. При этом на добычу нефти TotalEnergies на суше в ОАЭ (около 210 тыс. баррелей в сутки) конфликт не повлиял, поскольку она экспортируется через терминал в Фуджейре.

    TotalEnergies также заявила, что повышение цен на нефть, которое произошло в результате конфликта, с лихвой компенсировало бы потерю добычи на Ближнем Востоке: "Повышения цены на нефть марки Brent на $8 за баррель достаточно, чтобы компенсировать ожидаемый в 2026 году операционный денежный поток от наших месторождений в Ираке, Катаре и на шельфе ОАЭ в $60 за баррель", - утверждает компания.

