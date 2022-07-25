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TotalEnergies и NNPC начали совместную добычу нефти у берегов Нигерии

TotalEnergies и NNPC начали совместную добычу нефти у берегов Нигерии Французская TotalEnergies и Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) начали добычу нефти на месторождении Ikike в Нигерии.
Энергетика
25 июля 2022 г. 11:30
TotalEnergies и NNPC начали совместную добычу нефти у берегов Нигерии

Французская TotalEnergies и Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) начали добычу нефти на месторождении Ikike в Нигерии.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе TotalEnergies.

"TotalEnergies, оператор месторождения OML99 (40%) в партнерстве с Нигерийской национальной нефтяной корпорацией (60%), объявляет о начале добычи на месторождении Ikike в Нигерии", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, расположенное в океане в 20 километрах от побережья на глубине около 20 метров месторождение Ikike связано с существующими морскими объектами Amenam многофазным трубопроводом протяженностью 14 километров. Разработка Ikike также использует существующие мощности для снижения затрат и разработан с целью минимизации выбросов парниковых газов в атмосферу.

К концу года планируется выход на пиковый уровень добычи в 50 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день.

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Версия на азербайджанском языке “TotalEnergies” və NNPC Nigeriya sahillərində birgə neft hasilatına başlayıb

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