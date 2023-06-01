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Total: В ближайшие недели с месторождения "Абшерон" будет добыт первый газ

Total: В ближайшие недели с месторождения "Абшерон" будет добыт первый газ В ближайшие недели с газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря будет добыт первый газ.
Энергетика
1 июня 2023 г. 13:40
Total: В ближайшие недели с месторождения Абшерон будет добыт первый газ

В ближайшие недели с газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря будет добыт первый газ.

Как сообщает Report, об этом первый вице-президент Total Energy по Европе Жан-Люк Гизью сказал на Бакинской энергетической неделе.

По его словам, Азербайджан играет важную роль в энергоснабжении Европы.

Напомним, что на начальном этапе с месторождения ежегодно будет добываться примерно 1,5 млрд кубометров газа, а в перспективе – 5 млрд кубометров.

Месторождение "Абшерон" было открыто азербайджанскими геологами в 1960-х годах. Сообщается, что запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров. Это второе по величине газовое месторождение в Каспийском море после месторождения "Шахдениз".

В 2009 году между французской компанией Total и Государственной нефтяной компанией Азербайджана был подписан контракт по месторождению "Абшерон". В сентябре 2011 года компания Total объявила об обнаружении крупных запасов газа на месторождении.

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Версия на английском языке Total: First gas will be extracted from Absheron field in coming weeks
Версия на азербайджанском языке "Total": "Yaxın həftələrdə “Abşeron” yatağından ilk qaz çıxarılacaq"

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