Total: В ближайшие недели с месторождения "Абшерон" будет добыт первый газ

В ближайшие недели с газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря будет добыт первый газ.

В ближайшие недели с газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря будет добыт первый газ.

Как сообщает Report, об этом первый вице-президент Total Energy по Европе Жан-Люк Гизью сказал на Бакинской энергетической неделе.

По его словам, Азербайджан играет важную роль в энергоснабжении Европы.

Напомним, что на начальном этапе с месторождения ежегодно будет добываться примерно 1,5 млрд кубометров газа, а в перспективе – 5 млрд кубометров.

Месторождение "Абшерон" было открыто азербайджанскими геологами в 1960-х годах. Сообщается, что запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров. Это второе по величине газовое месторождение в Каспийском море после месторождения "Шахдениз".

В 2009 году между французской компанией Total и Государственной нефтяной компанией Азербайджана был подписан контракт по месторождению "Абшерон". В сентябре 2011 года компания Total объявила об обнаружении крупных запасов газа на месторождении.