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Total становится крупным игроком на рынке солнечной энергетики США

Total становится крупным игроком на рынке солнечной энергетики США Total создает эти электростанции, чтобы компенсировать все потребление энергии на своих промышленных объектах в США
Энергетика
9 февраля 2021 г. 16:30
Total становится крупным игроком на рынке солнечной энергетики США

Total покупает солнечные фермы у SunChase Power, компании, специализирующейся на разработке энергетических проектов в масштабах коммунальных предприятий.

Как передает Report со ссылкой на angi, французский концерн объявил о сделке после новостей о создании СП с компанией 174 Power Global.

СП будет владеть в США солнечными электростанциями суммарной мощностью 1,6 ГВт. Это четыре крупномасштабных проекта, каждый из которых имеет аккумуляторные системы хранения энергии (BESS).

Они расположатся в промышленных районах недалеко от Хьюстона, где высокий спрос на электроэнергию. Ожидается, что строительство первых двух проектов начнется в конце этого года. Все проекты будут сданы в эксплуатацию с 2023 по 2024 гг..

Total создает эти электростанции, чтобы компенсировать все потребление энергии на своих промышленных объектах в США. Среди них платформа нефтепереработки и нефтехимии «Порт-Артур» и нефтехимические предприятия «Ла-Порт» и «Карвиль».

«Я очень рад, что Total вносит дальнейший вклад в развитие солнечной энергетики в США. Мы рассчитываем воспользоваться многочисленными возможностями роста на американском рынке для решения проблем энергетического перехода», — отметил председатель правления и генеральный директор Total Патрик Пуянне.

Напомним, что в январе Total объявила о приобретении 20-процентной доли в Adani Green Energy Limited (AGEL) у Adani Group.

Adani Green Energy Limited — индийская компания по производству возобновляемой энергии со штаб-квартирой в Ахмедабаде (Гуджарат). Компания управляет проектом Kamuthi Solar Power, одной из крупнейших солнечных фотоэлектрических станций в мире.

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