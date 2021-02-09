Total становится крупным игроком на рынке солнечной энергетики США

Total создает эти электростанции, чтобы компенсировать все потребление энергии на своих промышленных объектах в США

Total покупает солнечные фермы у SunChase Power, компании, специализирующейся на разработке энергетических проектов в масштабах коммунальных предприятий.

Как передает Report со ссылкой на angi, французский концерн объявил о сделке после новостей о создании СП с компанией 174 Power Global.

СП будет владеть в США солнечными электростанциями суммарной мощностью 1,6 ГВт. Это четыре крупномасштабных проекта, каждый из которых имеет аккумуляторные системы хранения энергии (BESS).

Они расположатся в промышленных районах недалеко от Хьюстона, где высокий спрос на электроэнергию. Ожидается, что строительство первых двух проектов начнется в конце этого года. Все проекты будут сданы в эксплуатацию с 2023 по 2024 гг..

Total создает эти электростанции, чтобы компенсировать все потребление энергии на своих промышленных объектах в США. Среди них платформа нефтепереработки и нефтехимии «Порт-Артур» и нефтехимические предприятия «Ла-Порт» и «Карвиль».

«Я очень рад, что Total вносит дальнейший вклад в развитие солнечной энергетики в США. Мы рассчитываем воспользоваться многочисленными возможностями роста на американском рынке для решения проблем энергетического перехода», — отметил председатель правления и генеральный директор Total Патрик Пуянне.

Напомним, что в январе Total объявила о приобретении 20-процентной доли в Adani Green Energy Limited (AGEL) у Adani Group.

Adani Green Energy Limited — индийская компания по производству возобновляемой энергии со штаб-квартирой в Ахмедабаде (Гуджарат). Компания управляет проектом Kamuthi Solar Power, одной из крупнейших солнечных фотоэлектрических станций в мире.