Total: Соглашение ОПЕК+ нужно продлить до конца 2018 года

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Соглашение стран ОПЕК и ряда нефтедобывающих стран (ОПЕК+) должно быть продлено минимум до конца 2018 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, так считает глава французской Total Патрик Пуянне.

"Если соглашение ОПЕК и стран вне ОПЕК должно быть эффективным, оно должно действовать минимум два года. Когда в течение трех-четырех лет наблюдался избыток предложения на рынке, то требуется время для стабилизации нефтяного рынка", - сказал Пуянне в ходе выступления на конференции Oil and Money.

"Я думаю, что нефтяной рынок медленно стабилизируется", - сказал глава Total.

Министерская встреча стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти пройдет 29 ноября в Вене.