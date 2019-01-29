Total обнаружила залежи газа в Северном море

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Французская компания Total обнаружила новые газоконденсатные залежи в Северном море на шельфе Великобритании.
Как передает Report, об этом объявила компания на своем сайте.
Залежи обнаружены при бурении скважины Glengorm, извлекаемые ресурсы оцениваются примерно в 250 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
Компания добавила, что дальнейшее бурение будет производится для оценки ресурсов и производительности пласта.
"Glengorm - это еще один большой успех Total в Северном море, результаты превзошли все ожидания", - сказал старший вице-президент Total по разведке Кевин Маклалан. Он добавил, что помимо газа в скважине обнаружено потенциально высокое содержание конденсата.
Залежи расположены вблизи инфраструктуры компании, такой как платформа Elgin-Franklin и проект Culzean, добыча на которых начнется в этом году, уточняет компания.
В открытом месторождении Total принадлежит 25%, в то время как его оператором является CNOOC Petroleum Europe Limited (50%). Еще 25% в проекте владеет компания Euroil - "дочка" британского подразделения итальянской Edison.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости