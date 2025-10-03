Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Токаев: Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

    Энергетика
    • 03 октября, 2025
    • 11:56
    Токаев: Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

    Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти, при этом приоритетом остаются национальные интересы страны.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гаисом в Астане.

    Стороны обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества.

    Токаев высоко оценил усилия ОПЕК, направленные на обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.

    "Собеседники также обсудили совместные меры, направленные на укрепление устойчивости энергетической системы региона. Отмечена важность обеспечения баланса интересов между нефтедобывающими странами и государствами, импортирующими углеводороды", - говорится в сообщении.

    8 сентября было принято решение, что страны ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных ограничениях производства нефти, но превысили установленные квоты, должны компенсировать до июля 2026 года 4,779 млн б/с накопленной сверхдобычи. Согласно обновленному графику, более половины от этого объема должен компенсировать Казахстан - 2,63 млн б/с. Погашение будет растянуто до июня 2026 года включительно.

    ОПЕК 1 октября сообщила, что накопленная задолженность Казахстана по компенсациям выросла до 2,917 млн б/с.

    Касым-Жомарт Токаев ОПЕК+ добыча нефти

    Последние новости

    12:02

    Премьер Франции обещает не применять спецпроцедуру для решений в обход парламента

    Другие страны
    11:56
    Фото

    В Брюсселе прошла выставка о минной проблеме Азербайджана

    Внешняя политика
    11:56

    Токаев: Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

    Энергетика
    11:54

    Министр: Для здоровой конкуренции важно наличие на рынке минимум двух крупных игроков

    Другие
    11:49

    Микаил Джаббаров: Прозрачное регулирование монополий защищает конкурентную среду

    Бизнес
    11:46

    США и Армения начали реализацию вашингтонских договоренностей по безопасности

    В регионе
    11:45

    Микаил Джаббаров: Совмещение функций регулятора и участника рынка создает системные риски

    Бизнес
    11:44

    Ильхам Алиев: Германия является для нас важной страной-партнером

    Внешняя политика
    11:36

    Шахин Махмудзаде: ЦБА внедрит систему надзора за "зеленым камуфляжем" - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    Лента новостей