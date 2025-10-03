Токаев: Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти, при этом приоритетом остаются национальные интересы страны.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гаисом в Астане.

Стороны обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества.

Токаев высоко оценил усилия ОПЕК, направленные на обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.

"Собеседники также обсудили совместные меры, направленные на укрепление устойчивости энергетической системы региона. Отмечена важность обеспечения баланса интересов между нефтедобывающими странами и государствами, импортирующими углеводороды", - говорится в сообщении.

8 сентября было принято решение, что страны ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных ограничениях производства нефти, но превысили установленные квоты, должны компенсировать до июля 2026 года 4,779 млн б/с накопленной сверхдобычи. Согласно обновленному графику, более половины от этого объема должен компенсировать Казахстан - 2,63 млн б/с. Погашение будет растянуто до июня 2026 года включительно.

ОПЕК 1 октября сообщила, что накопленная задолженность Казахстана по компенсациям выросла до 2,917 млн б/с.