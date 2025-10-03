Tokayev: Qazaxıstan "OPEC+"un neft hasilatını artırmaq qərarını dəstəkləyir
Energetika
- 03 oktyabr, 2025
- 13:21
Qazaxıstan "OPEC+"un neft hasilatının həcmini tədricən artırmaq barədə qərarını dəstəkləyir.
"Report"un "Akorda"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Astanada Neft İxrac Edən Ölkələr Birliyinin (OPEC) baş katibi Heytam əl-Qais ilə görüşdə bildirib.
Tərəflər dünya neft bazarındakı cari vəziyyəti və əməkdaşlığın aktual məsələlərini müzakirə ediblər.
K.Tokayev OPEC-in qlobal neft bazarının sabitliyini təmin etməyə yönəlmiş səylərini yüksək qiymətləndirib.
Son xəbərlər
13:28
AAYDA: Laza kəndinin yolu lil və palçıqdan təmizlənibİnfrastruktur
13:21
Tokayev: Qazaxıstan "OPEC+"un neft hasilatını artırmaq qərarını dəstəkləyirEnergetika
13:18
Azərbaycan Mərkəzi Bankının departament rəhbəri işdən çıxıbMaliyyə
13:14
Astaranın Sım kəndində aqroturizm və arıçılıq inkişaf etdiriləcəkTurizm
13:13
Foto
SOCAR "Uniper"lə 2025–2026-cı illər üzrə Əməkdaşlıq Proqramı imzalayıbEnergetika
13:11
Foto
"KazMunayQaz" və "Özbəkneftqaz" SOCAR və "Tatneft"lə imzalanmış memorandumun icrasını müzakirə edibEnergetika
13:08
Azərbaycan gimnastı: "III MDB Oyunlarında bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevincliyəm"Fərdi
13:05
Hindistan vətəndaşları İrəvanda dava salıblar, iki nəfərin vəziyyəti ağırdırRegion
13:04