    Tokayev: Qazaxıstan "OPEC+"un neft hasilatını artırmaq qərarını dəstəkləyir

    Energetika
    • 03 oktyabr, 2025
    • 13:21
    Tokayev: Qazaxıstan OPEC+un neft hasilatını artırmaq qərarını dəstəkləyir
    Kasım-Jomart Tokayev

    Qazaxıstan "OPEC+"un neft hasilatının həcmini tədricən artırmaq barədə qərarını dəstəkləyir.

    "Report"un "Akorda"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Astanada Neft İxrac Edən Ölkələr Birliyinin (OPEC) baş katibi Heytam əl-Qais ilə görüşdə bildirib.

    Tərəflər dünya neft bazarındakı cari vəziyyəti və əməkdaşlığın aktual məsələlərini müzakirə ediblər.

    K.Tokayev OPEC-in qlobal neft bazarının sabitliyini təmin etməyə yönəlmiş səylərini yüksək qiymətləndirib.

