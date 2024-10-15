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Тофиг Исламов: В Лачыне произведено более 80 млн кВт/ч "зеленой энергии"  

Тофиг Исламов: В Лачыне произведено более 80 млн кВт/ч "зеленой энергии"   В Лачынском районе произведено более 80 млн кВт/ч "зеленой энергии".
Энергетика
15 октября 2024 г. 16:24
Тофиг Исламов: В Лачыне произведено более 80 млн кВт/ч зеленой энергии  

В Лачынском районе произведено более 80 млн кВт/ч "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе Тофиг Исламов в ходе панельной дискуссии в рамках Каспийской строительной недели.

Он отметил, что в соответствии со стратегией "зеленой энергии" в Лачынском районе созданы и продолжают создаваться гидроэлектростанции:

"В результате этого сэкономлено более 20 млн кубометров природного газа и предотвращен выброс 32 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу. В соответствии с планом COP29, в процессе восстановления и строительства особое внимание уделяется вопросам защиты окружающей среды, большое значение придается использованию альтернативных источников энергии. Это достигнуто благодаря использованию солнечных панелей, установленных на крышах домов, и гибридных солнечных ламп, обеспечивающих городское освещение".

Представитель службы отметил, что в целом для обеспечения стабильности энергоснабжения в городе Лачыне в 24 частных домах установлены солнечные панели: "9 частных домов подключены к солнечным коллекторам. В селах Забух и Сус все жилые дома, две школы и административные здания оснащены солнечными панелями".

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Версия на азербайджанском языке Xidmət rəsmisi: "Laçında 80 milyon kVt/s-dan çox "yaşıl enerji" istehsal olunub"

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