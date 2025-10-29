Тебриз Аммаев: Природный газ останется важным компонентом энергоперехода

Роль природного газа будет возрастать в быту, в промышленности и электроэнергетике Азербайджана будет возрастать.

Как сообщает Report, такое мнение высказал заместитель гендиректора по стратегии и устойчивому развитию ПО "Азеригаз" Тебриз Аммаев на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме (Caspian Energy Forum 2025) в Баку.

По его словам, природный газ будет оставаться важным компонентом энергетического перехода в Азербайджане.

При этом основная цель энергоперехода - изменение подхода к управлению производством, распределением и потреблением энергии. "В этом контексте энергетический переход ни в коем случае не должен ставить под угрозу энергетическую безопасность. Примерно 10-12 лет назад на первом месте стояла энергетическая безопасность, а не энергетический переход. В то время основным ее компонентом был природный газ, как с точки зрения внутреннего потребления, так и с точки зрения перспектив экспорта. Однако на фоне развития технологий, растущих геополитических вызовов и изменения климата, тема энергетической безопасности в некоторой степени трансформировалась в вопрос энергетического перехода. Сложно сказать, какая тема будет актуальна в следующие 10 лет, но мы можем с уверенностью сказать, что энергетическим компонентом этого нового подхода будет природный газ".

Он отметил, что несбалансированный энергетический переход может привести к определенным противоречиям: "Природный газ является переходным топливом и одним из основных вариантов для правильной и надежной реализации энергетического перехода. Он производит на 40-50% меньше выбросов углерода по сравнению с углем и мазутом, и состоит в основном из метана, который при сгорании выделяет углерод и водород, а также имеет небольшие тепловые потери. С другой стороны, поскольку он находится в газообразном состоянии, при горении не образуется сажа, зола и твердые отходы. Роль природного газа будет возрастать как в быту, так и в промышленности и электроэнергетической системе. Ветровая и солнечная энергия являются переменными источниками. Для их сбалансирования нужно развиваться технологии хранения, что коммерчески невыгодно и требует времени".