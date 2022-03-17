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Тебриз Аммаев: На новых СЭС можно будет получить электроэнергию в двойном объеме

Тебриз Аммаев: На новых СЭС можно будет получить электроэнергию в двойном объеме Панели, которые будут использоваться на территории солнечной электростанции (СЭС) "Гарадаг" и на СЭС, запланированной в Карабахе, будут отличаться от панелей, размещенных на других аналогичных станциях.
Энергетика
17 марта 2022 г. 13:59
Тебриз Аммаев: На новых СЭС можно будет получить электроэнергию в двойном объеме

Панели, которые будут использоваться на территории солнечной электростанции (СЭС) "Гарадаг" и на СЭС, запланированной в Карабахе, будут отличаться от панелей, размещенных на других аналогичных станциях.

Об этом Report сообщил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Тебриз Аммаев.

По словам Т.Аммаева, это двусторонние солнечные панели:

"Для этого в местах расположения панелей на землю будет уложено специальное покрытие, отражающее солнечные лучи. Таким образом, нижняя часть панелей также будет участвовать в выработке электроэнергии. Если панели заметет снегом, то их можно будет очистить с помощью специальной системы".

Представитель агентства прокомментировал также задействование небольшого числа сотрудников после начала работы станции:

"Эти панели более инновационные по сравнению с предыдущими, и будут управляться с помощью интеллектуальных систем. Управлять этой системой смогут несколько сотрудников".

15 марта с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт. Общая стоимость проекта, который компания "Masdar" (ОАЭ) будет реализовывать в течение 18 месяцев, составляет 225 млн долларов США. Благодаря СЭС, ежегодной вырабатывающей 500 млн кВт/ч электроэнергии, будет сэкономлено 110 млн кубометров газа, предотвращен выброс в атмосферу более 200 тыс. тонн эмиссии углерода.

Всего в период строительства проекта, который позволит обеспечить энергией 110 тыс. домов, будет создано более 700 рабочих мест, а во время эксплуатации станции - более 25 постоянных рабочих мест.

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Версия на азербайджанском языке Təbriz Əmmayev: "Yeni GES-lərdə ikiqat elektrik enerjisi almaq mümkün olacaq"

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