​Танер Йылдыз: SOCAR опасается стагнации рынка

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ После парламентских выборов 7 июня в Турции государственные структуры продолжают нормальную деятельность.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Танер Йылдыз: "Если до конца нашей деятельности останется 1 час или же 1 месяц, мы все равно выполним нашу работу до конца".

Т.Йылдыз также выразил отношение к отказу SOCAR-Turkey продать часть акций Petkim из-за неопределенности на биржах: "Политическая стабильность больше всего необходима отечественным и иностранным инвесторам. Возможно, SOCAR опасается стагнации в политической, социальной, управленческой и других сферах. Мы обсудим этот вопрос в конце недели".