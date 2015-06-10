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    ​Танер Йылдыз: SOCAR опасается стагнации рынка

    Министр Танер Йылдыз выразил отношение к отказу SOCAR-Turkey продать часть акций Petkim

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ После парламентских выборов 7 июня в Турции государственные структуры продолжают нормальную деятельность. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Танер Йылдыз: "Если до конца нашей деятельности останется 1 час или же 1 месяц, мы все равно выполним нашу работу до конца".

    Т.Йылдыз также выразил отношение к отказу SOCAR-Turkey продать часть акций Petkim из-за неопределенности на биржах: "Политическая стабильность больше всего необходима отечественным и иностранным инвесторам. Возможно, SOCAR опасается стагнации в политической, социальной, управленческой и других сферах. Мы обсудим этот вопрос в конце недели". 

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