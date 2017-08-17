TANAP выделит грант на снабжение 91 турецкого села питьевой водой

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Компания TANAP Doğalgaz İletim A.Ş в рамках социальных и инвестиционных проектов выделит грант на 15,438 млн лир в целях снабжения питьевой водой 91 турецкого села в Киршехире, Кырыккале, Йозгате.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в информации управления регионального развития KOP (Konya Plain Project).

В связи с этим подписан протокол между руководителем управления регионального развития KOP Ихсаном Бостанчы и гендиректором TANAP Doğalgaz İletim A.Ş Салтуком Дюзйол.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.