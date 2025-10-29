Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджану необходим четкий план энергоперехода

    Энергетика
    • 29 октября, 2025
    • 13:27
    Азербайджану необходим четкий план энергетического перехода.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.

    По ее словам, с позиции энергетической политики, АБР рассматривает газ как переходное топливо.

    "Как я уже упоминала, мы инвестировали в газовое месторождение "Шахдениз", и связанный с ним Южный газовый коридор - это очень крупный и амбициозный проект. Поэтому, как переходное топливо, газ действительно имеет смысл. Однако я хотела бы подчеркнуть, что для Азербайджана экспорт углеводородов - это также история об экономической диверсификации, ведь именно он приносит значительную часть экспортных доходов страны. Отсюда возникает вопрос: помимо топлива, что еще Азербайджан может экспортировать?", - сказал С. Джамал.

    Глава представительства считает, что энергопереход должен быть справедливым.

    "Нельзя просто "перекрыть вентиль" в один день - экономика этого не выдержит. Поэтому необходим четкий план постепенного перехода. Но при этом я бы рекомендовала рассматривать экспорт в более широком смысле. В энергетике есть и другие направления. Например, геотермальная энергетика - стоит ли ее развивать, исследовать этот потенциал? Также есть область критически важных полезных ископаемых, которая может внести весомый вклад. С точки зрения экономической диверсификации, стоит смотреть не только на топливно-энергетический сектор, но и за его пределы. Это важно с учетом долгосрочного спроса - именно в этих направлениях мы наблюдаем рост интереса и потребности на глобальном уровне. Поэтому, помимо газа, я бы рекомендовала обратить внимание и на другие сектора экономики", - добавила С. Джамал.

