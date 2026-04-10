Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Сунния Дуррани-Джамал: АБР готов поддержать новые ВИЭ-проекты в Азербайджане

    Энергетика
    • 10 апреля, 2026
    • 11:15
    Сунния Дуррани-Джамал: АБР готов поддержать новые ВИЭ-проекты в Азербайджане

    Азиатский банк развития (АБР) готов поддержать проекты в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на медиабрифинге, посвященном презентации апрельского обзора "Перспективы развития Азии" (Asian Development Outlook,ADO).

    Глава представительства отметила, что Европа крайне заинтересована в снижении своей зависимости от углеводородов.

    "Поэтому они ориентируются на возобновляемые источники энергии. Азербайджан также вкладывает огромные средства в развитие солнечной энергетики. Мы уже инвестировали в три очень крупных проекта совместно с Министерством энергетики через наши операции в частном секторе. В будущем, опять же с точки зрения энергетической безопасности, мы рассматриваем возможности участия в развитии ветроэнергетики - у нее огромный потенциал. Думаю, перспективы выглядят вполне позитивно. То есть у вас есть и ископаемое топливо, и богатые ресурсы возобновляемой энергии, которые правительство сейчас осваивает. С точки зрения энергетической безопасности Европы, Азербайджан занимает очень выгодную позицию. Но это потребует вложений, и мы здесь, чтобы поддержать правительство в этом вопросе", - подчеркнула С. Дуррани-Джамал.

    Азиатский банк развития (АБР) Сунния Дуррани-Джамал Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
    ADB Azərbaycanda yeni BOEM layihələrini dəstəkləməyə hazırdır
    ADB ready to support new renewable energy projects in Azerbaijan

