    Вице-президент BP: Запасы свободного природного газа на АЧГ могут составить до 4 трлн кубофутов

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 15:54
    Вице-президент BP: Запасы свободного природного газа на АЧГ могут составить до 4 трлн кубофутов

    Прогнозируется, что запасы свободного природного газа на АЧГ составляют порядка 4 трлн кубических футов.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по добыче в Азербайджане, Грузии и Турции Стюарт Шоу на пресс-конференции по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

    По его словам, с платформы "Западный Чираг" пробурена первая скважина по добыче свободного природного газа, и в ближайшие месяцы ожидается получение первого газа: "Эта скважина также предоставит важные оценочные данные для определения следующих шагов по разработке запасов свободного природного газа на месторождении АЧГ. В прошлом году мы также присоединились к проектам "Карабах" и "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара".

    Он добавил, что целью является разведка и разработка новых нефтегазовых месторождений и перспективных структур на Каспии: "Совместно с SOCAR мы оцениваем варианты разработки, которые позволят наиболее эффективно использовать существующую инфраструктуру. Мы применяем глобальный опыт и технологии для безопасного и эффективного продвижения этих проектов. В качестве первого шага мы реализуем программы сейсмических исследований по обоим проектам с целью получения более детальной информации о пластах. Эти данные будут иметь большое значение для разработки будущих концепций освоения. Мы также продолжаем оценочные работы по блоку Шафаг-Асиман и осуществляем их уже совместно с нашим новым партнером Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Это сотрудничество привносит в проект дополнительные технические и финансовые возможности, что, в свою очередь, будет способствовать ускорению работ по перспективной структуре".

    BP rəsmisi: "AÇG-dəki sərbəst təbii qaz ehtiyatı 4 trilyon kubfuta qədər ola bilər"
    BP official: Free natural gas reserves in ACG could be up to 4 trillion cubic feet

