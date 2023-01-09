Строительство ЛЭП между Грузией и Турцией начнется в 2023 году

Власти Грузии в 2023 году планируют начать осуществление первого этапа строительства линии электропередач (ЛЭП) "Цхалтубо-Ахалцихе-Тортум", которая соединит энергосистемы Грузии и Турции.

Власти Грузии в 2023 году планируют начать осуществление первого этапа строительства линии электропередач (ЛЭП) "Цхалтубо-Ахалцихе-Тортум", которая соединит энергосистемы Грузии и Турции.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Проект строительства ЛЭП "Цхалтубо-Ахалцихе" и "Ахалцихе-Тортум" будет реализован при финансовой поддержке германского KfW, и его стоимость составляет около 62 млн евро.

Согласно бюджетным прогнозам, на первом этапе в 2023 году планируется построить ЛЭП мощностью 500 кВ "Цхалтубо-Ахалцихе" протяженностью 103 км.

Второй этап предполагает строительство линии электропередачи мощностью 400 кВ "Ахалцихе-Тортум" протяженностью 34 км.

Осуществлять строительство будет индийская строительная компания KEC International Limited.

По данным правительства, в результате реализации проекта резко возрастут пропускная способность и надежность энергосистемы страны.

Проект совместно финансируется Германией через KfW и Евросоюзом в рамках ENIP (Программа улучшения энергетической сети). Общий объем инвестиций ENIP составляет 270 млн евро при совместном финансировании KfW и ЕБРР, включая 9,9 млн евро в виде безвозмездного финансирования из Инвестиционного фонда соседства ЕС.